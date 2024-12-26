Юрий Каминский: «Если называть прорыв года, больше всего к этому выражению подходит Серохвостов»
Юрий Каминский оценил прогресс биатлониста Даниила Серохвостова.
«Если называть прорыв года, больше всего к этому выражению подходит Даниил Серохвостов.
Но я слишком строго отношусь к слову «прорыв», оно мне не нравится. Даниил просто начал реализовывать то, на что способен.
Однако Серохвостов – самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с предыдущими сезонами», – сказал старший тренер мужской сборной России по биатлону.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
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