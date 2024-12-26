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Юрий Каминский: «Если называть прорыв года, больше всего к этому выражению подходит Серохвостов»

Юрий Каминский оценил прогресс биатлониста Даниила Серохвостова.

«Если называть прорыв года, больше всего к этому выражению подходит Даниил Серохвостов.

Но я слишком строго отношусь к слову «прорыв», оно мне не нравится. Даниил просто начал реализовывать то, на что способен.

Однако Серохвостов – самый прогрессирующий спортсмен по сравнению с предыдущими сезонами», – сказал старший тренер мужской сборной России по биатлону.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
logoДаниил Серохвостов
logoЮрий Каминский
logoсборная России
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