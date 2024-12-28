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Юрий Каминский: «Функциональный потенциал Серохвостова повыше, чем у Латыпова. В 2023 году он должен был выйти на уровень Эдуарда, в 2024-м – обойти»

Юрий Каминский высказался о потенциале биатлониста Даниила Серохвостова.

– У женщин призеры меняются почти в каждой гонке, а у мужчин три явных лидера: Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Смольский. Это является проблемой?

– Мы не можем их сопоставить с лидерами мирового биатлона. Если они входят в элиту мирового биатлона, а призеры Олимпийских игр в личных видах должны туда входить. У меня есть ощущение, что они находятся около того уровня.

Есть вопросы по стрельбе, но мы зашли в неизведанную зону. Мы соревновались постоянно по три дня подряд, а на Кубке мира один раз три дня подряд бегут женщины, второй раз – мужчины, и благодаря этому полегче проходит большое количество стартов. Там этап начинают в четверг, и у них много эстафет, которые не бегут все.

Стрелковая часть не устраивает, а что касается лыжегоночной, состояние более-менее. Хоть Латыпов сейчас недоволен своим состоянием, свой уровень или близкий к нему он удерживает.

Не все могут бегать на уровне мировой десятки. Если бы они были все время впереди, но это удается только Серохвостову. Он пропустил пять гонок. Может быть, благодаря этому он неплохо стрелял, потому что когда наступает утомление, в первую очередь разваливается стрельба.

– Латыпов недоволен. А то, что Серохвостов обгоняет его, связано с его регрессом или Даниил так прибавил?

– Я могу судить по 2022 году, когда Даниил у нас тренировался, он был немножко слабее Эдуарда, но парень растет, и если говорить о задачах на 2023 год, он должен был выйти на уровень Латыпова. На 2024-й он уже должен его обойти, если идти последовательно.

Движение не всегда бывает поступательным, а иногда скачкообразным: один год скачок, а потом стабилизация, как произошло у Александра Корнева. В этом году, мне кажется, он опять стал добавлять. Пока не знаю, как все закончится.

Молодые спортсмены должны расти, и функциональный потенциал Серохвостова повыше, чем у Латыпова. Эдуард посильнее в технической части, но на сегодня Даня по технике очень порадовал. Он не только ее восстановил, но и вырос по качеству движений, – сказал тренер. 

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «РБ-Спорт»
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
logoКубок России
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
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