36-летний Тарьей Бо впервые в сезоне победил на Кубке мира. Ранее он пропустил спринт и пасьют в Анси и шел 20-м в общем зачете

Норвежский биатлонист Тарьей Бо впервые в сезоне победил на этапе Кубка мира.

Сегодня 36-летний спортсмен выиграл масс-старт в Анси. Вторым финишировал немец Данило Ритюмллер (+4,0 секунды), третьим – норвежец Йоханнес Бо (+9,7).

Перед масс-стартом Тарьей пропустил спринт и гонку преследования, а в общем зачете Кубка мира шел на 20-м месте. В текущем сезоне он еще не поднимался на подиум в личных гонках.

Тарьей – 11-кратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион по биатлону.