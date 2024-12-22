36-летний Тарьей Бо впервые в сезоне победил на Кубке мира. Ранее он пропустил спринт и пасьют в Анси и шел 20-м в общем зачете
Норвежский биатлонист Тарьей Бо впервые в сезоне победил на этапе Кубка мира.
Сегодня 36-летний спортсмен выиграл масс-старт в Анси. Вторым финишировал немец Данило Ритюмллер (+4,0 секунды), третьим – норвежец Йоханнес Бо (+9,7).
Перед масс-стартом Тарьей пропустил спринт и гонку преследования, а в общем зачете Кубка мира шел на 20-м месте. В текущем сезоне он еще не поднимался на подиум в личных гонках.
Тарьей – 11-кратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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