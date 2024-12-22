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Анастасия Халили пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Анастасия Халили не выступит в масс-старте на Кубке Содружества.

Халили выиграла на этапе в Чайковском спринт, а затем стала 14-й в гонке преследования.

«Сегодня пропускаю гонку. Спасибо всем за веру и поддержку. До встречи в новом году», – написала спортсменка в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Халили
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок Содружества
logoсборная России жен
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