Анастасия Халили пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Анастасия Халили не выступит в масс-старте на Кубке Содружества.
Халили выиграла на этапе в Чайковском спринт, а затем стала 14-й в гонке преследования.
«Сегодня пропускаю гонку. Спасибо всем за веру и поддержку. До встречи в новом году», – написала спортсменка в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Халили
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