Анастасия Халили пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Анастасия Халили не выступит в масс-старте на Кубке Содружества.

Халили выиграла на этапе в Чайковском спринт, а затем стала 14-й в гонке преследования.

«Сегодня пропускаю гонку. Спасибо всем за веру и поддержку. До встречи в новом году», – написала спортсменка в телеграм-канале.