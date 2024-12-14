Эрик Перро: «Хочу надеть желтую майку лидера снова. Моя цель – заполучить ее в конце сезона, а это был предварительный просмотр»

Француз Эрик Перро высказался о выступлении в желтой майке лидера на Кубке мира.

23-летний биатлонист возглавил общий зачет после победы в масс-старте на этапе в Контиолахти. Однако уже после следующей гонки – спринта в Хохфильцене, который выиграл Йоханнес Бо – желтая майка перешла к норвежцу.

В спринте Перро занял 13-е место с одним промахом.

«Это было здорово, я получил опыт, выступая в майке нового для себя цвета. Я доволен тем, как провел гонку. Возврат на высоту всегда труден. Я выложился полностью, но мне немного не хватило в лыжном ходе и стрельбе. И все-таки я не разочарован.

Я не чувствовал «бремени» лидерства в общем зачете. Я об этом мечтал и планировал этого добиться, так что в определенном смысле это кажется естественным.

Сейчас я хочу надеть желтую майку снова. Моя цель состоит в том, чтобы заполучить ее в конце сезона, а это был предварительный просмотр. Я буду продолжать бороться и пытаться повысить свой уровень, и посмотрим, куда меня это приведет», – сказал Перро.

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