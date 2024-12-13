Пройс одержала вторую победу в карьере, у Шово – второй личный подиум, у Кноттен – четвертый
Франциска Пройс выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Это вторая победа в карьере немецкой биатлонистки. Всего на ее счету 17 подиумов (2-9-6).
Второе место заняла француженка Софи Шово. Это второй личный подиум в ее карьере (0-1-1).
Третьей стала норвежка Каролине Кноттен. Она поднялась на пьедестал в четвертый раз (0-1-3).
Опубликовано: Полина Лоцик
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