Пройс одержала вторую победу в карьере, у Шово – второй личный подиум, у Кноттен – четвертый

Франциска Пройс выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Это вторая победа в карьере немецкой биатлонистки. Всего на ее счету 17 подиумов (2-9-6).

Второе место заняла француженка Софи Шово . Это второй личный подиум в ее карьере (0-1-1).

Третьей стала норвежка Каролине Кноттен . Она поднялась на пьедестал в четвертый раз (0-1-3).