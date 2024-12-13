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Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность

Словенка Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 18.25,6

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 17,6

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 18,1

4. Франциска Пройс (Германия) – 23,7

5. Лу Жанмонно (Франция) – 35,7

6. Осеан Мишлон (Франция) – 39,9

7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 42,4

8. Софи Шово (Франция) – 44,8

9. Доротея Вирер (Италия) – 45,0

10-11. Селина Гротиан (Германия) – 48,2

10-11. Гро Рандбю (Норвегия) – 48,2

12. Маркета Давидова (Чехия) – 48,7...

14. Жюлия Симон (Франция) – 54,3

15. Каролине Кноттен (Норвегия) – 54,9 (0)

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,9 (2)

2. Алла Гиленко (Молдова) – 3,5 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) – 4,1 (2)

4. Суви Минккинен (Финляндия) – 7,5 (1)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,0 (2)

6. Франциска Пройс (Германия) – 8,5 (1)...

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 9,2 (0)...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,0 (4)...

36. Лу Жанмонно (Франция) – 16,7 (1)...

40. Софи Шово (Франция) – 17,7 (0)

Опубликовано: Полина Лоцик
logoЖюлия Симон
logoАнамария Лампич
logoсборная Словении жен
спринт (жен)
logoЖюстин Брезаз-Буше
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logoсборная Швеции жен
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