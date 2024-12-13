Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 17 секунд, у Симон – лучшая скорострельность
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 18.25,6
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 17,6
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 18,1
4. Франциска Пройс (Германия) – 23,7
5. Лу Жанмонно (Франция) – 35,7
6. Осеан Мишлон (Франция) – 39,9
7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 42,4
8. Софи Шово (Франция) – 44,8
9. Доротея Вирер (Италия) – 45,0
10-11. Селина Гротиан (Германия) – 48,2
10-11. Гро Рандбю (Норвегия) – 48,2
12. Маркета Давидова (Чехия) – 48,7...
14. Жюлия Симон (Франция) – 54,3
15. Каролине Кноттен (Норвегия) – 54,9 (0)
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,9 (2)
2. Алла Гиленко (Молдова) – 3,5 (1)
3. Доротея Вирер (Италия) – 4,1 (2)
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 7,5 (1)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 8,0 (2)
6. Франциска Пройс (Германия) – 8,5 (1)...
9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 9,2 (0)...
19. Эльвира Оберг (Швеция) – 12,0 (4)...
36. Лу Жанмонно (Франция) – 16,7 (1)...
40. Софи Шово (Франция) – 17,7 (0)
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