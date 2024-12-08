Перро одержал вторую победу в карьере, у Фийона-Майе – 54-й подиум, у Лагрейда – 42-й
Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Это вторая победа в карьере французского биатлониста. Всего на его счету 4 подиума (2-0-2).
Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе. Это 54-й подиум в его карьере (16-22-16).
Третьим стал представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд. Он поднялся на пьедестал в 42-й раз (13-16-13).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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