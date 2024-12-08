Перро одержал вторую победу в карьере, у Фийона-Майе – 54-й подиум, у Лагрейда – 42-й

Эрик Перро выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Это вторая победа в карьере французского биатлониста. Всего на его счету 4 подиума (2-0-2).

Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе . Это 54-й подиум в его карьере (16-22-16).

Третьим стал представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд. Он поднялся на пьедестал в 42-й раз (13-16-13).