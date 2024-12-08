Эльвира Оберг о серебре в спринте: «В такой форме, как сейчас, я понимаю, что могу допустить даже два промаха»

Эльвира Оберг высоко оценила свою форму на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Накануне шведская биатлонистка финишировала второй в спринте. Она дважды промахнулась на стойке и на 8,8 секунды отстала от чешки Маркеты Давидовой, отстрелявшей чисто. Эльвира показала в гонке лучший лыжный ход.

«Конкуренция была серьезной, но когда я в такой форме, как сейчас, то понимаю, что могу допустить даже два промаха.

Конечно, выступление не идеальное, но здорово, что этого достаточно для второго места», – сказала шведка.