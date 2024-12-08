Эльвира Оберг о серебре в спринте: «В такой форме, как сейчас, я понимаю, что могу допустить даже два промаха»
Эльвира Оберг высоко оценила свою форму на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Накануне шведская биатлонистка финишировала второй в спринте. Она дважды промахнулась на стойке и на 8,8 секунды отстала от чешки Маркеты Давидовой, отстрелявшей чисто. Эльвира показала в гонке лучший лыжный ход.
«Конкуренция была серьезной, но когда я в такой форме, как сейчас, то понимаю, что могу допустить даже два промаха.
Конечно, выступление не идеальное, но здорово, что этого достаточно для второго места», – сказала шведка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: SVT
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