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Виктория Сливко: «Иммунитет сильно подводил летом – я очень часто болела, была пневмония. Первый раз за 30 лет такое пережила»

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала о пневмонии, перенесенной в межсезонье.

«Летом были некоторые проблемы. Не знаю, что случилось в этом сезоне, но иммунитет сильно подводил летом. Я очень часто болела, была пневмония. Первый раз за 30 лет такое пережила.

Это страшно, когда у тебя воспаление. Даже когда болела ковидом, воспаления легких не было, а здесь пневмония непонятно откуда. Все было хорошо, я себя хорошо чувствовала, думала, что летом круто отработаю и буду быстрее, сильнее, но произошла такая история.

Мне помогло, что я была в команде под присмотром тренера. Он мне помогал и в плане техники, и стрельбы, и в зале меня страховал. Раньше я в зал ходила одна. Ты все равно берешь такой вес, чтобы тебя не прибило и не придушило штангой, а сейчас я смело беру большие веса и не боюсь.

Мне кажется, что немного стала взрываться побыстрее. Мы очень много с Андреем Викторовичем (Падиным) над этим работали. Чувствую, что стала быстрее в плане коротких отрезков. К 30 годам почти научилась, ха-ха», – сказала чемпионка Европы 2016 года Сливко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
logoВиктория Сливко
logoАндрей Падин
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