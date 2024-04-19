Падин о Резцовой и Шевниной вне сборной: «Ничего страшного в этом нет. Спортсмен берет ответственность на себя и готовится по плану, который идеально выстроен для него»

Андрей Падин объяснил, почему ряд спортсменок не вошел в основную сборную.

– Ни одной спортсменки группы Истомина нет в вашей команде. Почему?

– Конечно, мы обсуждали их приглашение. Но все прекрасно понимают, что, например, Настя Гореева плотно сотрудничает с Истоминым и Норицыным, поэтому она попросила разрешить ей продолжить готовиться в группе Истомина. Зачем ей сейчас менять направленность тренировок, если у нее все хорошо получается?

По такой же причине отказалась сотрудничать с нашей командой . У нее существенный всплеск результатов с личным тренером. Зачем менять методическую часть?

И у такая же причина. Ничего в этом страшного нет, потому что спортсмен берет ответственность на себя и готовится по плану, который идеально выстроен для него.

Новая тренировочная программа может дать, как и прогресс, так и не подойти совсем. Хотелось бы, чтобы болельщики не разжигали пламя. Все рассудит соревновательная деятельность. Сборная – это не закрытый клуб, всех там ждут.

– Почему Сливко ушла с самоподготовки в сборную?

– приняла решение готовиться с командой. Она хочет добиться еще более высоких результатов, и это, на мой взгляд, ей по силам. В сборной, где есть высокая конкуренция, она сможет прогрессировать. Это хорошее и разумное решение, – сказал тренер.

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина