Падин о Резцовой и Шевниной вне сборной: «Ничего страшного в этом нет. Спортсмен берет ответственность на себя и готовится по плану, который идеально выстроен для него»

Теги сборная России жен Андрей Падин Кристина Резцова Виктория Сливко Полина Шевнина Анастасия Гореева Биатлон

Андрей Падин объяснил, почему ряд спортсменок не вошел в основную сборную.

– Ни одной спортсменки группы Истомина нет в вашей команде. Почему?

– Конечно, мы обсуждали их приглашение. Но все прекрасно понимают, что, например, Настя Гореева плотно сотрудничает с Истоминым и Норицыным, поэтому она попросила разрешить ей продолжить готовиться в группе Истомина. Зачем ей сейчас менять направленность тренировок, если у нее все хорошо получается?

По такой же причине отказалась сотрудничать с нашей командой Полина Шевнина. У нее существенный всплеск результатов с личным тренером. Зачем менять методическую часть?

И у Кристины Резцовой такая же причина. Ничего в этом страшного нет, потому что спортсмен берет ответственность на себя и готовится по плану, который идеально выстроен для него.

Новая тренировочная программа может дать, как и прогресс, так и не подойти совсем. Хотелось бы, чтобы болельщики не разжигали пламя. Все рассудит соревновательная деятельность. Сборная – это не закрытый клуб, всех там ждут.

– Почему Сливко ушла с самоподготовки в сборную?

Вика Сливко приняла решение готовиться с командой. Она хочет добиться еще более высоких результатов, и это, на мой взгляд, ей по силам. В сборной, где есть высокая конкуренция, она сможет прогрессировать. Это хорошее и разумное решение, – сказал тренер. 

Наталия и Анастасия Шевченко, Сливко, Казакевич вошли в состав группы Шашилова, Болдырева, Метеля, Суханова – в группу Истомина

3 комментария
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Ответ sergey2022
Всё объяснил, надеюсь Дмитрий Губерниев понял ум, честь и совесть российского биатлона
Это чучело ничего не поймет и не потому, что бестолковый, а потому что не хочет ничего понимать, его политика это собирание слухов и сплетен, политика конфронтации с СБР, мнение его конечно ничего не стоит для специалистов, а домашние хозяйки с раскрытым ртом слушают дурачка и поддакивают, в этой ситуации мне нравится поведение Майгурова и Ко , не ввязываются в диалог , а спокойно ,потихоньку оттирают Диму от сборной, последние лет десяток Губерниев один из первых узнавал состав сборной, имел доступ , а сейчас " с интересом узнает из СМИ" , все правильно- собака лает ,караван идет.
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Всё объяснил, надеюсь Дмитрий Губерниев понял ум, честь и совесть российского биатлона
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Ну если они даже на самоподготовке, почему их лишают финансирования, тем более они обе выполнили критерии отбора. . Сами же соглашаетесь, что лучше не менять методику подготовки спортсменкам.
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