Виктория Сливко: «Работала над каждым выстрелом. Рада, что справилась с ветром и самой собой»
Виктория Сливко прокомментировала победу в спринте на летнем чемпионате России.
– Я работала над каждым выстрелом. Очень ответственно к этому отношусь. Рада, что справилась с ветром и самой собой.
Думали, бежать или нет, но с тренером Андреем Викторовичем [Падиным] решили это сделать. Сомнения были, потому что я лишь месяц тренировалась перед стартами, до этого серьезно болела.
Мне кажется, был серьезный ветер. Хотела все сделать красиво, вспомнив недавнюю гонку. Я ожидала атаки от Лизы [Каплиной], потому что она в прошлом году эффектно эта сделала. Хорошая борьба, поздравляю девчонок, победили сильнейшие.
– Как сделать ноль?
– Нужно много тренироваться и верить в себя. Это всего лишь результат моей большой работы, – сказала биатлонистка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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