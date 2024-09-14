Виктория Сливко: «Работала над каждым выстрелом. Рада, что справилась с ветром и самой собой»

Виктория Сливко прокомментировала победу в спринте на летнем чемпионате России.

– Я работала над каждым выстрелом. Очень ответственно к этому отношусь. Рада, что справилась с ветром и самой собой.

Думали, бежать или нет, но с тренером Андреем Викторовичем [Падиным ] решили это сделать. Сомнения были, потому что я лишь месяц тренировалась перед стартами, до этого серьезно болела.

Мне кажется, был серьезный ветер. Хотела все сделать красиво, вспомнив недавнюю гонку. Я ожидала атаки от Лизы [Каплиной ], потому что она в прошлом году эффектно эта сделала. Хорошая борьба, поздравляю девчонок, победили сильнейшие.

– Как сделать ноль?

– Нужно много тренироваться и верить в себя. Это всего лишь результат моей большой работы, – сказала биатлонистка.