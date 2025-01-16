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Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я

Француженка Лу Жанмонно лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Женщины

Зачет индивидуальных гонок

После 2 гонок из 3

1. Лу Жанмонно (Франция) – 180

2. Франциска Пройс (Германия) – 125

3. Элла Халварссон (Швеция) – 109

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 106

5. Осеан Мишлон (Франция) – 96

6. Эми Басерга (Швейцария) – 87

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 68

8. Наталия Сидорович (Польша) – 58

9. Регина Эрмитс (Эстония) – 58

10. Жанна Ришар (Франция) – 56

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoСуви Минккинен
logoсборная Австрии жен
logoЛу Жанмонно
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoВанесса Фойгт
logoсборная Эстонии жен
индивидуальная гонка (жен)
logoХанна Оберг
logoОсеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Польши жен
logoсборная Финляндии жен
logoЭлла Халварссон
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoЛиза Тереза Хаузер
logoРегина Эрмитс (Ойя)
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