Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
Француженка Лу Жанмонно лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Женщины
Зачет индивидуальных гонок
После 2 гонок из 3
1. Лу Жанмонно (Франция) – 180
2. Франциска Пройс (Германия) – 125
3. Элла Халварссон (Швеция) – 109
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 106
5. Осеан Мишлон (Франция) – 96
6. Эми Басерга (Швейцария) – 87
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 68
8. Наталия Сидорович (Польша) – 58
9. Регина Эрмитс (Эстония) – 58
10. Жанна Ришар (Франция) – 56
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем