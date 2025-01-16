Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я

Француженка Лу Жанмонно лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Женщины Зачет индивидуальных гонок После 2 гонок из 3 1. Лу Жанмонно (Франция) – 180 2. Франциска Пройс (Германия) – 125 3. Элла Халварссон (Швеция) – 109 4. Эльвира Оберг (Швеция) – 106 5. Осеан Мишлон (Франция) – 96 6. Эми Басерга (Швейцария) – 87 7. Суви Минккинен (Финляндия) – 68 8. Наталия Сидорович (Польша) – 58 9. Регина Эрмитс (Эстония) – 58 10. Жанна Ришар (Франция) – 56