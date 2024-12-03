Эндре Стремсхайм: «Трудно быть норвежцем – нас семеро, и все семеро могут выиграть любую гонку Кубка мира»

Биатлонист Эндре Стремсхайм объяснил, почему ему трудно быть норвежцем.

Сегодня Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, не допустив промахов. Его соотечественники Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд заняли второе и третье места соответственно.

«Очень счастлив, испытываю огромное облегчение. Я действительно нервничал, потому что быть норвежцем трудно – нас семеро [в составе сборной], и все семеро могут выиграть любую гонку Кубка мира.

Это безумно. Я не был уверен в своей форме, в последнее время она была несколько странной, но на первом круге я почувствовал, что сегодня она лучше.

Я уверенно чувствовал себя на стрельбище, поэтому даже при ветре знал, что нужно делать. Во время гонки я чувствовал все больше и больше уверенности и в конце подумал, что победа возможна.

Желтая майка лидера Кубка мира? Это грандиозно, просто грандиозно. Мечта. Я так счастлив. Для меня это был идеальный старт сезона!» – сказал Стремсхайм.