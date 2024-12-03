  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эндре Стремсхайм: «Трудно быть норвежцем – нас семеро, и все семеро могут выиграть любую гонку Кубка мира»
2

Эндре Стремсхайм: «Трудно быть норвежцем – нас семеро, и все семеро могут выиграть любую гонку Кубка мира»

Биатлонист Эндре Стремсхайм объяснил, почему ему трудно быть норвежцем.

Сегодня Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти, не допустив промахов. Его соотечественники Йоханнес Бо и Стурла Хольм Лагрейд заняли второе и третье места соответственно.

«Очень счастлив, испытываю огромное облегчение. Я действительно нервничал, потому что быть норвежцем трудно – нас семеро [в составе сборной], и все семеро могут выиграть любую гонку Кубка мира.

Это безумно. Я не был уверен в своей форме, в последнее время она была несколько странной, но на первом круге я почувствовал, что сегодня она лучше.

Я уверенно чувствовал себя на стрельбище, поэтому даже при ветре знал, что нужно делать. Во время гонки я чувствовал все больше и больше уверенности и в конце подумал, что победа возможна.

Желтая майка лидера Кубка мира? Это грандиозно, просто грандиозно. Мечта. Я так счастлив. Для меня это был идеальный старт сезона!» – сказал Стремсхайм.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoКонтиолахти
Эндре Стремсхайм
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок IBU. Ботн, Улдал, Фрей, Фрацшер, Реес, Аспенес, Баккен и Ломбардо выступят в индивидуальной гонке
1сегодня, 06:02
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Вирер стартует 12-й, Хаузер – 27-й, Тандревольд – 44-й, Симон – 48-й, Ханна Оберг – 50-й, Лу Жанмонно – 60-й
10сегодня, 06:05
Кубок IBU. Бене победила в индивидуальной гонке, Ойгард – 2-я, Бертран – 3-я
122 минуты назад
Тарьей Бо о 25-м месте в индивидуалке: «Низкая скорость. Плохая стрельба. Хочу реванш»
4сегодня, 06:49
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
3сегодня, 06:03
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26сегодня, 06:03
Йоханнес Бо: «Сегодня я был очень близок к победе. Стремсхайм заслужил ее»
3вчера, 20:45
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1вчера, 18:10
Стремсхайм одержал вторую победу в карьере, у Йоханнеса Бо – 129-й подиум, у Лагрейда – 41-й
5вчера, 17:45
Кубок мира. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в индивидуальной гонке, Самуэльссон – 2-й, Стремсхайм – 12-й
вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
сегодня, 06:03
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
вчера, 20:57
Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
вчера, 18:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1 декабря, 14:26
Ишмуратова о разных сроках дисквалификации Швентек и Валиевой: «Без политики и двойных стандартов тут не обошлось»
329 ноября, 09:06
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37