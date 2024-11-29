Александр Логинов: «Недоволен физическим состоянием. Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, а я пока не могу этого делать»

Александр Логинов прокомментировал серебро в спринте на Кубке России.

Первое место в гонке занял Даниил Серохвостов .

«Рука побаливает уже четвертый день, но откаты при такой травме – это нормально, так как нагружаю уже по максимуму практики. Что касается гонки, то, конечно, я недоволен пока своим физическим состоянием, но откуда взяться скорости, если я не делал никаких серьезных работ. Стрельбой доволен, хорошая пристрелка, практически не было ветра, поэтому было приятно стрелять.

Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, от того, что ты можешь отработать все участки дистанции. А я пока не могу этого делать. Это неплохо, что я навязываю борьбу, но удовольствия пока не получаю. Естественно, много времени надо уделить силовым компонентам.

Серохвостов находится в лучшей своей форме. Видно, когда человек во время гонки, держа очень высокую скорость, может выдать креатинфосфат и вернуться обратно в эту же скорость. Это показатель очень серьезной формы», – сказал чемпион мира по биатлону.