  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Логинов: «Недоволен физическим состоянием. Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, а я пока не могу этого делать»
0

Александр Логинов: «Недоволен физическим состоянием. Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, а я пока не могу этого делать»

Александр Логинов прокомментировал серебро в спринте на Кубке России.

Первое место в гонке занял Даниил Серохвостов.

«Рука побаливает уже четвертый день, но откаты при такой травме – это нормально, так как нагружаю уже по максимуму практики. Что касается гонки, то, конечно, я недоволен пока своим физическим состоянием, но откуда взяться скорости, если я не делал никаких серьезных работ. Стрельбой доволен, хорошая пристрелка, практически не было ветра, поэтому было приятно стрелять.

Помимо медалей от гонки хочется получать удовольствие, от того, что ты можешь отработать все участки дистанции. А я пока не могу этого делать. Это неплохо, что я навязываю борьбу, но удовольствия пока не получаю. Естественно, много времени надо уделить силовым компонентам.

Серохвостов находится в лучшей своей форме. Видно, когда человек во время гонки, держа очень высокую скорость, может выдать креатинфосфат и вернуться обратно в эту же скорость. Это показатель очень серьезной формы», – сказал чемпион мира по биатлону. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoАлександр Логинов
logoКубок России
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Васильев о лишении Устюгова золота Ванкувера-2010: «Пусть Фуркад пока радуется. Глядишь, со временем и до него доберутся»
34 секунды назад
Кубок России. Спринт. Сола стартует 12-й, Наталия Шевченко – 15-й, Резцова – 25-й, Смольская – 31-й, Сливко – 39-й, Дербушева – 46-й
149 минут назад
Даниил Серохвостов: «Вышел на гонку с настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите – 7 человек на трибунах»
725 минут назад
Даниил Серохвостов: «Жду ли возвращения на Кубок мира? Да. Верю ли в это? Нет»
3сегодня, 07:17
❄️ Кубок России. Серохвостов выиграл спринт, Логинов – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 36-й
74сегодня, 06:53
Фуркад о золоте Олимпиады-2010 после допинг-бана Устюгова: «Это вызывает смешанные эмоции. Удовлетворен, что борьба с допингом приносит плоды даже 15 лет спустя»
52вчера, 21:20
Фестиваль Мартена Фуркада больше не будет проходить в Анси
4вчера, 20:32
Кубок IBU. Боте выиграла спринт, Шевалье – 2-я, Вайдель – 3-я, Лиен – 22-я
11вчера, 14:41
Кубок IBU. Аспенес победил в спринте, Улдал – 2-й, Гигонна – 3-й, Ботн – 9-й
10вчера, 14:30
Ирина Казакевич: «В Пекине мы уже выступали в нейтральном статусе, все знали, из какой мы страны. Но если мы будем возвращаться, то, скорее всего, в полноценном статусе»
10вчера, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
118 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06