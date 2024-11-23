Анастасия Халили о том, что не пробежала круг в спринте: «Я очень настраивалась на борьбу и победу и, может, это сыграло со мной злую шутку»

Анастасия Халили объяснила, почему не бежала штрафной круг на Кубке Содружества.

Накануне биатлонистка четырежды промахнулась в спринте (по два раза на лежке и стойке), но не прошла один из кругов. Из-за этого к ее результату прибавили две минуты, и Халили в итоге заняла 36-е место. Сегодня она стала 25-й в пасьюте.

– Расскажи, как такое могло произойти, что такая дисциплинированная спортсменка не докрутила штрафной круг?

– Узнала об этом, только когда пересекла финишную черту, и то не поверила. Я финиширую и вижу звездочку. Подхожу к нашим специалистам и спрашиваю почему. Мне сказали, что я не докрутила круг.

Я быстро побежала в вакс‑кабину синхронизировать часы с телефоном, захожу в приложение и не верю своим глазам. Действительно, я не проехала один штрафной. Не понимаю, как это случилось. Была уверена, что пробежала два круга.

Может, бремя желто‑красной майки так обрушилось на меня. Конечно, я выхожу на гонки и хочу бороться. Я очень настраивалась на борьбу и победу и, может, это сыграло со мной злую шутку, – отметила Халили.