Анастасия Гришина: «С этого сезона чувствую, что могу конкурировать, мне пора показывать себя. Уже нет такого: о боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка!»

Биатлонистка Анастасия Гришина считает, что может конкурировать в этом сезоне.

21-летняя Гришина взяла серебро в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Победила Динара Смольская, третьей стала Виктория Сливко.

«Большого секрета нет – мне кажется, это подготовка. После лета начинаем разбегаться, и поэтому такой результат.

Как-то более уверенной стала, когда выхожу на старт. Уже нет такого: о боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка! С этого сезона я чувствую, что могу конкурировать, что мне пора показывать себя.

Я пыталась до последнего бежать за Смольской, до последнего подъема. Но потом мне сказали, что я не приблизилась, и поэтому просто доехала», – сказала Гришина в эфире «Матч ТВ».