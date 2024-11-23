Анастасия Гришина: «С этого сезона чувствую, что могу конкурировать, мне пора показывать себя. Уже нет такого: о боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка!»
Биатлонистка Анастасия Гришина считает, что может конкурировать в этом сезоне.
21-летняя Гришина взяла серебро в пасьюте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Победила Динара Смольская, третьей стала Виктория Сливко.
«Большого секрета нет – мне кажется, это подготовка. После лета начинаем разбегаться, и поэтому такой результат.
Как-то более уверенной стала, когда выхожу на старт. Уже нет такого: о боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка! С этого сезона я чувствую, что могу конкурировать, что мне пора показывать себя.
Я пыталась до последнего бежать за Смольской, до последнего подъема. Но потом мне сказали, что я не приблизилась, и поэтому просто доехала», – сказала Гришина в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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