Александр Логинов: «С рукой все хорошо, активность кисти вернулась на 95%. Нагрузку делаю, где‑то есть болевые ощущения, но в общем все удачно»
Александр Логинов рассказал, что восстановился после перелома руки.
Логинов сломал руку при падении на лыжероллерах во время сбора в Сочи в августе.
«С рукой все хорошо, на 95 процентов активность кисти вернулась уже. Нагрузку делаю, где‑то есть болевые ощущения, но в общем у меня все прошло удачно. До вчерашнего старта я всего шесть раз лежа изготовился. Первые движения дают неприятные ощущения, но терпимо.
Рассчитываю, что к Новому году смогу выполнить необходимый объем нагрузки и буду в строю», – сказал чемпион мира по биатлону в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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