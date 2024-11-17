Александр Логинов: «С рукой все хорошо, активность кисти вернулась на 95%. Нагрузку делаю, где‑то есть болевые ощущения, но в общем все удачно»

Александр Логинов рассказал, что восстановился после перелома руки.

Логинов сломал руку при падении на лыжероллерах во время сбора в Сочи в августе.

«С рукой все хорошо, на 95 процентов активность кисти вернулась уже. Нагрузку делаю, где‑то есть болевые ощущения, но в общем у меня все прошло удачно. До вчерашнего старта я всего шесть раз лежа изготовился. Первые движения дают неприятные ощущения, но терпимо.

Рассчитываю, что к Новому году смогу выполнить необходимый объем нагрузки и буду в строю», – сказал чемпион мира по биатлону в эфире «Матч ТВ».