Анастасия Батманова и Василий Томшин ждут ребенка
Биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин ждут ребенка.
«Спорт и биатлон – это, конечно, любовь и огромная часть меня. Но в жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда случается гораздо более значимое и важное событие – она дает жизнь новому человеку. И именно это сейчас происходит со мной. Мы с Васей готовимся стать родителями», – написала Батманова в своем телеграм-канале.
В прошедшем сезоне Батманова стала чемпионкой Спартакиады в спринте. Томшин – призер этапа Кубка мира в эстафете, чемпион России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анастасии Батмановой
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