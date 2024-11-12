Йоханнес Бо: «Я чувствую себя готовым. Результаты за многие годы позволяют мне быть уверенным в своих действиях и будущих результатах»

Йоханнес Бо оценил свою форму перед началом биатлонного сезона.

27 ноября в Контиолахти стартует первый этап Кубка мира.

«Настрой отличный! Батарейки заряжены, никаких отвлекающих мыслей, только позитивный настрой и готовность атаковать. Я в хорошей физической форме, с хорошей стрельбой – теперь нужно лишь собрать кусочки пазла вместе, чтобы и зима началась хорошо.

Я чувствую себя готовым. Никогда не знаешь, чего ждать перед первыми гонками, но я понимаю: если покажу свой лучший биатлон – все будет здорово.

Отличные результаты на протяжении многих лет позволяют мне быть спокойным и уверенным в своих действиях и будущих результатах. Я готов стартовать и с терпением жду, чтобы с удовольствием провести хорошие гонки с моими соперниками.

Мы в команде не слишком думаем об Олимпийских играх, мы сосредоточены на предстоящем сезоне. Показать классные результаты этой зимой – лучшее подспорье, чтобы достичь их и в 2026-м. Таков наш ход мыслей, и мы ему следуем.

Главная цель? Это определенно чемпионат мира, но Большой хрустальный глобус тоже важен. Мне хочется всего – начиная от хороших гонок в Контиолахти», – сказал 20-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бо .