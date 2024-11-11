Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
16–17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Участие примут 15 команд. Спортсмены выступят в масс-старте и смешанной эстафете.
ЯНГПУР Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск, Россия
16 ноября, суббота
Масс-старт, мужчины
9:30
Масс-старт, женщины
11:45
17 ноября, воскресенье
Смешанная эстафета
11:30
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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