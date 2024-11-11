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Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах

16–17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Участие примут 15 команд. Спортсмены выступят в масс-старте и смешанной эстафете.

ЯНГПУР Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск, Россия

16 ноября, суббота

Масс-старт, мужчины

9:30 

Масс-старт, женщины

11:45

17 ноября, воскресенье

Смешанная эстафета

11:30

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Составы команд на Кубок МЛКБ: Логинов, Бабиков и Шевченко выступят за «Опыт и молодость», Латыпов и Резцова – за клуб Наседкина, Цветков и Миронова – за «Питер PRO»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
телевидение
расписание турниров
Международная лига клубного биатлона
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