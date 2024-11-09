Тихонов о ликвидации оргкомитета по подготовке к Олимпиадам: «Надо было не упразднить, а временно распустить. Когда вернемся, будем новый собирать?»

Александр Тихонов не считает, что Олимпийских игр для России больше не будет.

Правительство РФ ранее упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам.

«Надо было не упразднить, а временно распустить. Когда вернемся, будем новый собирать? Жираф большой, ему видней. Конечно, лучше было бы временно заморозить, сами себе создаем проблемы, а потом преодолеваем их. Это старая истина, меня уже ничем не удивишь.

Я не думаю, что это сигнал к тому, что Олимпиад для России больше не будет. Они будут. Хотя в этом мире все возможно. Олимпиада, которая была в Париже… лучше бы ее не проводили.

Изначально Игры – это хорошо, это спорт высших достижений, достояние человечества. Это ни с чем не сравнимо, даже кино и балет близко не ходит. Вот сейчас в ледовом дворце в Омске проходит турнир великого Александра Карелина, прекрасная организация. Около сцены будем все вместе фотографироваться минимум час. Вот это его величество спорт.

Если бы мы еще правильно жили на самой богатой территории земного шара, мы бы жили по-другому. Мне и моему поколению больше повезло в этом плане, я успел стать олимпийским чемпионом», – сказал четырехкратный победитель Игр в биатлоне Тихонов .