Премьер Словении поддержал участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Премьер-министр Словении Роберт Голоб поддержал участие россиян в Олимпийских играх-2024 , проходивших с 26 июля по 11 августа в Париже.

Об этом он высказался на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, который посетил генассамблею ООН в Нью-Йорке.

«Премьер-министр Голоб выразил глубокую признательность за проведение Игр-2024 в Париже и за их вклад в дело мира посредством участия спортсменов с территорий 206 национальных олимпийских комитетов, олимпийской команды беженцев МОК и в том числе индивидуальных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом», – говорится в сообщении на сайте МОК.

В Олимпиаде участвовали 15 российских спортсменов, которые получили допуск от МОК в нейтральном статусе.