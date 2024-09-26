Премьер Словении поддержал участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Премьер-министр Словении Роберт Голоб поддержал участие россиян в Олимпийских играх-2024, проходивших с 26 июля по 11 августа в Париже.
Об этом он высказался на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, который посетил генассамблею ООН в Нью-Йорке.
«Премьер-министр Голоб выразил глубокую признательность за проведение Игр-2024 в Париже и за их вклад в дело мира посредством участия спортсменов с территорий 206 национальных олимпийских комитетов, олимпийской команды беженцев МОК и в том числе индивидуальных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом», – говорится в сообщении на сайте МОК.
В Олимпиаде участвовали 15 российских спортсменов, которые получили допуск от МОК в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
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