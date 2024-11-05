Вирер, Виттоцци, Хофер и Джакомель вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира в Контиолахти
Назван состав сборной Италии по биатлону на первый этап Кубка мира в Контиолахти.
Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря.
Сборная Италии
Женщины
Лиза Виттоцци
Доротея Вирер
Самуэла Комола
Ханна Аухенталлер
Ребекка Пасслер
Микела Каррара
Мужчины
Лукас Хофер
Томмазо Джакомель
Дидье Бьона
Патрик Браунхофер
Элия Дзени
Даниэле Каппеллари
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
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