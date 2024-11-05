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Вирер, Виттоцци, Хофер и Джакомель вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира в Контиолахти

Назван состав сборной Италии по биатлону на первый этап Кубка мира в Контиолахти.

Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря.

Сборная Италии

Женщины

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Самуэла Комола

Ханна Аухенталлер

Ребекка Пасслер

Микела Каррара

Мужчины

Лукас Хофер

Томмазо Джакомель

Дидье Бьона

Патрик Браунхофер

Элия ​​Дзени

Даниэле Каппеллари

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Италии жен
logoЛукас Хофер
logoДоротея Вирер
logoЛиза Виттоцци
Даниэле Каппеллари
Самуэла Комола
Патрик Браунхофер
Микела Каррара
logoТоммазо Джакомель
Ребекка Пасслер
logoДидье Бьона
Ханна Аухенталлер
Элия Дзени
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