Светлана Миронова: «Тренируюсь, выполняю нагрузку, весь план, все хорошо. У меня большой интерес посмотреть, в какой я форме»

Светлана Миронова высказалась о своей форме перед началом нового сезона.

В прошлом году 30‑летняя биатлонистка пропускала многие гонки из‑за проблем со здоровьем.

«Настроение хорошее, здоровье тоже в порядке. Тренируюсь, выполняю нагрузку, весь план, все хорошо.

У меня большой интерес посмотреть, в какой я форме. Будет интересно, думаю», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Миронова .