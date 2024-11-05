Светлана Миронова: «Тренируюсь, выполняю нагрузку, весь план, все хорошо. У меня большой интерес посмотреть, в какой я форме»
Светлана Миронова высказалась о своей форме перед началом нового сезона.
В прошлом году 30‑летняя биатлонистка пропускала многие гонки из‑за проблем со здоровьем.
«Настроение хорошее, здоровье тоже в порядке. Тренируюсь, выполняю нагрузку, весь план, все хорошо.
У меня большой интерес посмотреть, в какой я форме. Будет интересно, думаю», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Миронова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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