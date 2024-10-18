Сергей Чепиков: «Дегтярев сильный руководитель, и у него очень высокая работоспособность. Думаю, с совмещением постов справится»
Сергей Чепиков назвал министра спорта Михаила Дегтярева сильным руководителем.
Ранее стало известно о возможном назначении Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.
«Я работал вместе с Михаилом Владимировичем, когда он был председателем комитета Госдумы по спорту. Думаю, что с совмещением постов Дегтярев справится. Он сильный руководитель, и у него очень высокая работоспособность.
Важно отметить, что он сам профессиональный спортсмен, мастер спорта по фехтованию. Желаю ему победы на предстоящих выборах», - сказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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