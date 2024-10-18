Тириль Экхофф посетила 10 норвежских тюрем с лекциями о психическом здоровье
Тириль Экхофф посетила 10 норвежских тюрем с лекциями о психическом здоровье.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и преподаватель йоги Александр Медин ездили по тюрьмам и общалась с заключенными.
«Мы говорили о хороших днях, плохих днях и о том, как попытаться изменить их к лучшему. У нас были интересные встречи с людьми, оказавшимися в совершенно разных ситуациях – на данный момент мы посетили 10 тюрем, и каждая встреча была уникальной», – написала Экхофф.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Тириль Экхофф
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости