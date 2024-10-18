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Тириль Экхофф посетила 10 норвежских тюрем с лекциями о психическом здоровье

Тириль Экхофф посетила 10 норвежских тюрем с лекциями о психическом здоровье.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и преподаватель йоги Александр Медин ездили по тюрьмам и общалась с заключенными.

«Мы говорили о хороших днях, плохих днях и о том, как попытаться изменить их к лучшему. У нас были интересные встречи с людьми, оказавшимися в совершенно разных ситуациях – на данный момент мы посетили 10 тюрем, и каждая встреча была уникальной», – написала Экхофф.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Тириль Экхофф
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logoТириль Экхофф
психология
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