«Спасибо лучшей в мире банде за эпичный девичник». Тандревольд провела вечеринку перед свадьбой

Теги сборная Норвегии жен светская хроника фото Тириль Экхофф Ингрид Ланмарк Тандревольд Рагнхильд Фемстейневик Юни Арнеклейв Ида Лиен Биатлон

Норвежская биатлонистка Тандревольд показала фото с девичника перед свадьбой.

Среди гостей встречи оказались Тириль Экхофф, Ида Лиен, Юни Арнеклейв и Рагнхильд Фемстейневик. Ранее сообщалось, что Ингрид Ланмарк Тандревольд в июне планирует выйти замуж за своего партнера Трюгве Марксета.

«Думаю, 17-летняя Ингрид избавилась бы от многих переживаний, если бы кто-то рассказал ей, какой будет ее жизнь 10 лет спустя. Она становится все лучше и лучше!

Больше спасибо Ине Бурстад, Тириль Экхоф и лучшей в мире банде за эпичный девичник», – написала Тандревольд на странице в соцсети.

Тандревольд пошутила о работе Экхофф на ТВ: «Если Тириль будет слишком злой, то на моей свадьбе станет на одну подружку меньше!»

Фото: страница Ингрид Ланмарк Тандревольд.

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1 комментарий
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Над ними тоже что-то с самолётов распыляют.
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