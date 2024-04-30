«Спасибо лучшей в мире банде за эпичный девичник». Тандревольд провела вечеринку перед свадьбой

Норвежская биатлонистка Тандревольд показала фото с девичника перед свадьбой.

Среди гостей встречи оказались Тириль Экхофф, Ида Лиен, Юни Арнеклейв и Рагнхильд Фемстейневик. Ранее сообщалось, что Ингрид Ланмарк Тандревольд в июне планирует выйти замуж за своего партнера Трюгве Марксета.

«Думаю, 17-летняя Ингрид избавилась бы от многих переживаний, если бы кто-то рассказал ей, какой будет ее жизнь 10 лет спустя. Она становится все лучше и лучше!

Больше спасибо Ине Бурстад, Тириль Экхоф и лучшей в мире банде за эпичный девичник», – написала Тандревольд на странице в соцсети.

Тандревольд пошутила о работе Экхофф на ТВ: «Если Тириль будет слишком злой, то на моей свадьбе станет на одну подружку меньше!»

Фото: страница Ингрид Ланмарк Тандревольд.