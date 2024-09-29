Тихонов – за отмену двойного гражданства в РФ: «Инициатива правильная. Я никогда не откажусь от российского паспорта ради белорусского»
Александр Тихонов высказался за отмену двойного гражданства в России.
«Все, кому надо, давно уже уехали. Надо было отменять двойное гражданство раньше, тогда всякие вице-премьеры не уехали из страны с триллионами.
Считаю, данная инициатива – правильная. В Беларуси можно иметь одно гражданство, но, живя тут, имею только на вид на жительство.
Не хочу получать гражданство Беларуси! Я был и останусь россиянином – никогда не откажусь от российского паспорта ради белорусского!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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