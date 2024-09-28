Йоханнес Кюн: «После Олимпиады-2026 буду соревноваться максимум еще один сезон»
Йоханнес Кюн сообщил, когда планирует завершить карьеру.
Кюн – чемпион Европы по биатлону, победитель и призер этапов Кубка мира.
«Олимпийские игры 2026 года – это большая цель. Я был на двух Играх, но олимпийского настроения в Пхенчхане и Пекине не хватало. Поэтому Олимпиада в Италии очень привлекательна для меня.
Так что я хотел бы испытать это, если буду здоров и пройду внутренний отбор. После Игр я буду соревноваться максимум еще один сезон, но это будет решаться позже», – сказал немецкий биатлонист.
«Мы не собираемся заменять Бенни кем-то одним. Это задача всего коллектива», – ответил Кюн на вопрос, кто стал лидером немецкой команды после ухода Бенедикта Долля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Merkur.de
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