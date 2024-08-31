Летний биатлон. Nordic Festival. Фийон-Майе, Жаклен, Перро, Фабьен Клод, Кюн, Фак выступят в масс-старте

31 августа на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет мужской масс-старт.

Nordic Festival

Анси, Франция

Мужчины

Масс-старт

Начало – 17:55 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sport.

Участники

Эрик Перро (Франция)

Эмильен Жаклен (Франция)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Фабьен Клод (Франция)

Йоханнес Кюн (Германия)

Яков Фак (Словения)

Михал Крчмарж (Чехия)

Филип Андерсен (Норвегия)

Себастьян Штальдер (Швейцария)