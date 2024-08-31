Летний биатлон. Nordic Festival. Фийон-Майе, Жаклен, Перро, Фабьен Клод, Кюн, Фак выступят в масс-старте
31 августа на фестивале Мартена Фуркада в Анси пройдет мужской масс-старт.
Nordic Festival
Анси, Франция
Мужчины
Масс-старт
Начало – 17:55 по московскому времени. Прямая трансляция – на Eurovision Sport.
Участники
Эрик Перро (Франция)
Эмильен Жаклен (Франция)
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Фабьен Клод (Франция)
Йоханнес Кюн (Германия)
Яков Фак (Словения)
Михал Крчмарж (Чехия)
Филип Андерсен (Норвегия)
Себастьян Штальдер (Швейцария)
Опубликовала: Мария Величко
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