Йоханнес Бо о новой системе старта: «Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки»
Йоханнес Бо рассказал, что спортсмены боялись изменений в системе старта.
Международный союз биатлонистов (IBU) ввел новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках – в предстоящем сезоне 15 лучших в общем зачете Кубка мира будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.
«Этого мы все и боялись», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Бо.
По мнению IBU, новая система старта позволит дольше удерживать внимание зрителей, смотрящих соревнования по ТВ и в интернете.
«Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки, и мы об этом говорили», – отметил норвежец.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
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