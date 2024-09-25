Йоханнес Бо о новой системе старта: «Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки»

Йоханнес Бо рассказал, что спортсмены боялись изменений в системе старта.

Международный союз биатлонистов (IBU ) ввел новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках – в предстоящем сезоне 15 лучших в общем зачете Кубка мира будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.

«Этого мы все и боялись», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Бо.

По мнению IBU, новая система старта позволит дольше удерживать внимание зрителей, смотрящих соревнования по ТВ и в интернете.

«Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал, и тогда вы потеряете зрителей. Никто не в состоянии ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки, и мы об этом говорили», – отметил норвежец.