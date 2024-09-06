Серохвостов о Кубке Содружества в Красноярске: «Не планировал бежать эти старты. Поговорили с Каминским и решили, что спринт надо сбегать»
Даниил Серохвостов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Красноярске
Биатлонист занял 18-е место, допустив два промаха.
«У меня вес 62 был, сейчас 67. Это рабочие моменты, зимой опять боевой будет, вот и все.
Когда буду в порядке? Да я и не планировал эти старты бежать, планировал только чемпионат России. Поговорили с Юрием Михайловичем и решили, что спринт надо сбегать, посмотреть самочувствие. Ну вот, сбегал, посмотрел. Больше не буду бегать.
С Каминским у нас все хорошо. Мы на контакте, все отлично», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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