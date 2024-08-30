Тихонов о «Гонке чемпионов»: «Такое совместное соревнование пойдет на пользу и лыжникам, и биатлонистам, и зрителям»

Александр Тихонов поддержал идею о лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов»

Соревнования пройдут в 4-5 января в Рязани, в программу войдут смешанная эстафета и квалификации в личных стартах.

«Я двумя руками поддерживаю проведение совместной «Гонки чемпионов» лыжников и биатлонистов. Когда я был биатлонистом, становился чемпионом Советского Союза по лыжным гонкам.

Поддерживаю эту инициативу полностью и благодарен Сергею Колесникову (совладельца корпорации «Технониколь», при поддержке которой пройдет «Гонка чемпионов» – Sports) за то, что предоставил для него стадион и выделил средства для проведения.

Я начинал с лыжных гонок, выступал в них до конца своей карьеры, а перед последней Олимпиадой тренировался с Николаем Зимятовым. Такое совместное соревнование пойдет на пользу и лыжникам, и биатлонистам, и зрителям», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .