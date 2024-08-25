Дмитрий Васильев: «В ближайшие десятилетия может появиться новая глобальная спортивная организация, которая бросит вызов МОК»

Дмитрий Васильев предрек появление организации, которая бросит вызов МОК

«В ближайшие десятилетия может появиться новая глобальная спортивная организация, которая бросит вызов МОК (Международному олимпийскому комитету) и создаст альтернативные Олимпийские игры как временную меру, пока в норму не придет олимпийское движение.

Если Томас Бах просит рассказать ему, в чем различия между мужчинами и женщинами, то это говорит о его психическом состоянии. Дожив до такого возраста, он, оказывается, не может отличить пол человека. Это серьезно. Пока есть этот крен либеральной чумы, ничего хорошего в мире не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Баху 70 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. В августе функционер объявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025-м.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно