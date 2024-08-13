Дмитрий Васильев: «России нужно очень серьезно подготовиться к выборам президента МОК. Коу ни в коем случае не должен занять этот пост»

Дмитрий Васильев объяснил, почему Себастьян Коу не должен стать президентом МОК

Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Коу заявил, что может баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) в 2025 году. Томас Бах решил не переизбираться на новый срок.

«России нужно очень серьезно подготовиться к выборам президента МОК. Коу ни в коем случае не должен занять этот пост. Это оголтелый русофоб, он люто ненавидит русских. Если он выиграет выборы, не будет никаких шансов на справедливые Олимпийские игры. При Коу закат олимпийского движения произойдет быстрее, чем при Бахе.

На выборах главы МОК нашей стране надо согласовать кандидатуру с дружественными странами и продвигать этого человека, чтобы он стал президентом. Кандидат не обязательно должен быть пророссийским. Он должен в первую очередь отстаивать олимпийские ценности – вот что важно.

Новый глава МОК не должен разделять людей по национальному признаку, чтобы для всех без исключения стран правила были едины. Считаю, что шансы продвинуть нашу кандидатуру на пост главы МОК очень большие, нужно только плотно заняться этим вопросом», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Томас Бах уходит из МОК. Что известно