Дмитрий Васильев: «После ухода Баха будет легче найти более вменяемого главу МОК. Западная коалиция без боя не сдастся, но у России немало сторонников»

Дмитрий Васильев высказался об уходе Томаса Баха с поста президента МОК.

Ранее Бах заявил, что не будет переизбираться на должность президента Международного олимпийского комитета в 2025 году. Он возглавляет МОК с 2013 года.

«Видимо, какие-то остатки совести у Баха есть. Не совсем безнадежный человек. Хотя за ним столько негативных дел, что вычеркнуть их уже никак нельзя.

По сути он положил начало разрушению олимпийского движения, а куда это нас приведет, покажет только время. После его ухода будет легче найти более вменяемого главу МОК.

Западная коалиция без боя не сдастся, но у России немало сторонников. Есть высокие шансы выбрать человека, который будет отстаивать интересы олимпийского движения.

И неважно, из какой страны он будет. Пусть даже западный функционер, но при этом действующий в интересах МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно