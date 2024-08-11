Дмитрий Васильев: «После ухода Баха будет легче найти более вменяемого главу МОК. Западная коалиция без боя не сдастся, но у России немало сторонников»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев высказался об уходе Томаса Баха с поста президента МОК.

Ранее Бах заявил, что не будет переизбираться на должность президента Международного олимпийского комитета в 2025 году. Он возглавляет МОК с 2013 года.

«Видимо, какие-то остатки совести у Баха есть. Не совсем безнадежный человек. Хотя за ним столько негативных дел, что вычеркнуть их уже никак нельзя.

По сути он положил начало разрушению олимпийского движения, а куда это нас приведет, покажет только время. После его ухода будет легче найти более вменяемого главу МОК.

Западная коалиция без боя не сдастся, но у России немало сторонников. Есть высокие шансы выбрать человека, который будет отстаивать интересы олимпийского движения.

И неважно, из какой страны он будет. Пусть даже западный функционер, но при этом действующий в интересах МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

9 комментариев
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Экспертное мнение после 0,7 л и кильки в томате подъехало.
Коу назначат, и он окончательно прихлопнет игрушку Василича в виде российского спорта, как ранее это продемонстрировал на примере легкой атлетики.
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Не подсветишь этих сторонников? Просто интересно.
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"Да **дары они все!"(с)
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Ага, выберут ярого русофила и извинятся.
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Ответ Чёрный тюльпан
Экспертное мнение после 0,7 л и кильки в томате подъехало. Коу назначат, и он окончательно прихлопнет игрушку Василича в виде российского спорта, как ранее это продемонстрировал на примере легкой атлетики.
Коу будет просто пешкой. Он зависит от спонсоров и тв, а те зависят от политической коньюктуры. Такой махиной как Мок по другому нельзя управлять.
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А он не в курсе после кильки в томатном соусе ,что Баха только что переизбрали с подовляющем)
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