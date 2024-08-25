Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Бендика выиграла масс-старт, Минккинен – 2-я, Воборникова – 3-я

Байба Бендика победила в масс-старте на ЧМ по летнему биатлону в Отепя

Чемпионат мира по летнему биатлону-2024 Отепя, Эстония Женщины Масс-старт 1. Байба Бендика (Латвия) – 29.45,1 (4) 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 24,2 (2) 3. Тереза Воборникова (Чехия) – 30,3 (1) 4. Люция Харватова (Чехия) – 1.13,0 (7) 5. Йоанна Якела (Польша) – 1.21,5 (3) 6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.28,7 (5) 7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.36,6 (6) 8. Венла Лехтонен (Финляндия) – 2.04,9 (4) 9. Кристина Дмитренко (Украина) – 2.08,8 (5) 10. Лотте Лие (Бельгия) – 2.46,7 (6)