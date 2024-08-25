Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Бендика выиграла масс-старт, Минккинен – 2-я, Воборникова – 3-я
Байба Бендика победила в масс-старте на ЧМ по летнему биатлону в Отепя
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024
Отепя, Эстония
Женщины
Масс-старт
1. Байба Бендика (Латвия) – 29.45,1 (4)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 24,2 (2)
3. Тереза Воборникова (Чехия) – 30,3 (1)
4. Люция Харватова (Чехия) – 1.13,0 (7)
5. Йоанна Якела (Польша) – 1.21,5 (3)
6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.28,7 (5)
7. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 1.36,6 (6)
8. Венла Лехтонен (Финляндия) – 2.04,9 (4)
9. Кристина Дмитренко (Украина) – 2.08,8 (5)
10. Лотте Лие (Бельгия) – 2.46,7 (6)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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