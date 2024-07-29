Васильев о Париже-2024: «Это было худшее открытие Игр в истории, которое оскорбило весь христианский мир»

Дмитрий Васильев назвал открытие Олимпийских игр в Париже худшим в истории.

26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Отдельные сцены, в том числе с участием артистов травести, вызвали критику общественности.

«Олимпиаду не смотрю, никакого интереса она у меня не вызывает. Достаточно того, что там нет наших спортсменов. Точнее, они есть, но выступают они не за нашу страну, а за самих себя. Плюс дополнительное унижение со стороны МОК, который не дал российским атлетам принять участие в церемонии открытия.

Не считаю правильным следить за этой позорной Олимпиадой, которая так оскандалилась уже в первый день. Это было худшее открытие Игр в истории, которое к тому же оскорбило весь христианский мир. Считаю, после такого все христиане должны были собраться и уехать из Парижа.

Веришь ты или нет, но нельзя оскорблять чувства верующих, глумиться над религией. Все происходящее там не достойно называться Олимпиадой. Это сборище фриков и балаган, поэтому следить за этим неинтересно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады