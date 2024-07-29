Васильев о Париже-2024: «Это было худшее открытие Игр в истории, которое оскорбило весь христианский мир»

Теги МОК Олимпийская сборная России открытие Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев назвал открытие Олимпийских игр в Париже худшим в истории.

26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Отдельные сцены, в том числе с участием артистов травести, вызвали критику общественности.

«Олимпиаду не смотрю, никакого интереса она у меня не вызывает. Достаточно того, что там нет наших спортсменов. Точнее, они есть, но выступают они не за нашу страну, а за самих себя. Плюс дополнительное унижение со стороны МОК, который не дал российским атлетам принять участие в церемонии открытия.

Не считаю правильным следить за этой позорной Олимпиадой, которая так оскандалилась уже в первый день. Это было худшее открытие Игр в истории, которое к тому же оскорбило весь христианский мир. Считаю, после такого все христиане должны были собраться и уехать из Парижа.

Веришь ты или нет, но нельзя оскорблять чувства верующих, глумиться над религией. Все происходящее там не достойно называться Олимпиадой. Это сборище фриков и балаган, поэтому следить за этим неинтересно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

57 комментариев
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Какое отношение имеет член КПСС к христианскому миру, лично для меня загадка 🤣🤣
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Обижаться и оскорбляться- две главные скрепы нашего государства
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Олимпиаду не смотрю, но церемония открытия была худшая:))) Как узнал? Свищев позвонил? Он ведь тоже не смотрел:)
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Еще один несмотрящий придворный кук-олд. Но провокационную церемонию открытия посмотрели все... Силой их заставляли, наверное, чтоб теперь за весь христианский мир каментить.
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> Веришь ты или нет, но нельзя оскорблять чувства верующих, глумиться над религией.

вот бы он это сказал перед ОИ в 1984 или 1988 годах
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Больше геев и фриков вызывают отвращение,когда люди не верующие,нарушающие все 10 заповедей и даже не знающих о них,стоят со свечками в храме.
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Вообще, от многих священнослужителей слышал такую мысль, что по настоящему верующего человека в принципе невозможно никак оскорбить. Если он оскорбляется, значит его вера ненастоящая.
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да религия сама над вами глумится , а вы никак этого не поймёте)
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В этом месяце без выплат не останется🫡
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Я не читал, но осуждаю, казалось что этого не повторится
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Какие вдруг все стали набожными, аж тошнит.
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Ответ Kerghoodoo
Да вся телега была в нарезках, все люди орали как чайки. Нашим пропагандистам даже делать ничего не надо, просто пальцем показывать.
Я не слежу за телегами кретинов.
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Какие вдруг все стали набожными, аж тошнит.
Нечисть всегда тошнит и корежит когда она видит лики Бога и святых и слышит молитвы!
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Ответ Ебздрогыч
Тоже как Милонов, три раза содомитов пересмотрел?
Твои слова скопировал--- ( Судя по новостям, райский сад на глазах превращается в опасные, дикие джунгли!) (с) Великий собиратель плюсов! Браво!
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Ответ Mehmet Okur
Какое отношение имеет член КПСС к христианскому миру, лично для меня загадка 🤣🤣
а что это такое?
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Ответ Mehmet Okur
Какое отношение имеет член КПСС к христианскому миру, лично для меня загадка 🤣🤣
Ну покаяться и стать на путь истинный согласно христианскому учению может каждый и в любое время. Так что КПСС не аргумент. Вопрос лишь в том, сделал ли это Васильев
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Ответ Kerghoodoo
1. Это было худшее открытие Игр в истории 2. Оно оскорбило весь христианский мир Согласен с обоими пунктами. Как и все адекватные люди
"Адекватные люди", как правило, не страдают огульным обобщением
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Ответ Kerghoodoo
Какое огульное обобщение! Чел, ты в адеквате?
Он в адеквате, в отличие от тебя.
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Ответ Kerghoodoo
Ну, это ты так думаешь, кстати, лично я уверен, что читаешь, и многих. Вполне очевидно, что ои - событие мирового масштаба, и это позорище видел весь мир, и во всех странах оценки схожи, и поэтому МОК даже был вынужден отмазываться. Это факты.
каких всех странах оценки схожи?
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Ответ brig_Mercury
Чего-то я не помню места в Библии, где поддеривали употребление зелёного змия. Поэтому г-ну Васильеву стоит либо крестик снять, штаны надеть.
Он должен снять крестик, по-вашему, из-за своего несовершенства и греха? Глупо, не находите. И противоречит самой сути христианства, которое признает, что человек априори несовершенен и грешен
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Ответ Беня_Финитас
религия - опиум для Васильева .
Вообще-то песни Храм и Чудак отличные... Да и в моде разбирается.
Не понимаю наездов.
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Ответ bukvoed33
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Тоже как Милонов, три раза содомитов пересмотрел?
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Так, кто там еще "не смотрел открытие"? Терюшков, Ротенберг? Закрывать тему надо.

переходить к загрязненной Сене
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Васильев - это который историк моды?
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Господи, как они надоели. Сцена с "тайной вечерей" была ужасная и неуместная, мне кажется, с этим уже никто не спорит. Но это было 5-10 минут из 3-4 часовой церемонии, местами просто хорошей, местами как будто гениальной, а шуму как будто 4 часа только трансов и показывали.
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Нет сомнений, что соответствующие фонды заплатили организаторам за показ представления извращенцев. Ведь известно, что в кино даже банка пива в руке актёра - это проплаченная реклама.
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На открытии была продемонстрирована пропаганда (а любая пропаганда запрещена) политики толерастии французской левацкой власти.
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Васильев смотрел открытие? Или не смотрел, но осуждает?
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Чудо в перьях учи историю!? Ты знаешь, почему "Крестоносцев" называли "Крестоносцами"!? С ликами Христа сотни лет назад русские воины шли в бой! Почитай как нибудь на досуге про то, что такое Хоругвии! И как с ними шли в бой в древности!
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