Екатерина Юрлова-Перхт: «Я общалась со швейцарками, итальянками. Все хотят нашего спортивного возвращения»

Юрлова-Перхт заявила, что иностранные биатлонистки ждут возвращения россиян.

С 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Сейчас с кем-то общаетесь из европейцев? Кто-нибудь вообще скучает по российским спортсменам?

– Я общалась со швейцарками, итальянками. Конечно, все хотят нашего спортивного возвращения. <...>

– Вы говорили, что может начаться процесс снижения уровня нашего биатлона. Он уже запущен? Нет ощущения, что наш биатлон теряет связь с реальностью из-за отстранения от международных стартов?

– Для спортсменов нашей страны созданы очень хорошие условия. Конечно, те ребята, что сейчас выступают, хотели бы побегать на международных стартах. В этом плане им нужно набраться терпения. Надеюсь, в ближайшем будущем этот вопрос как-то разрешится.

Конечно, когда нет международной конкуренции, есть сильные проседания. Но в целом я думаю, что в этом году наши спортсмены показывают неплохой уровень, – сказала чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.

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