«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
У биатлонистки Маргариты Васильевой родился третий ребенок.
Девочка родилась 5 июня и получила имя Кира. Спортсменка уже воспитывает 11-летнего сына Сергея и годовалую дочь Дарью.
«В мой день рождения на свет появилась еще одна моя маленькая девочка ❤️
Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью», – написала Васильева в соцсети.
Публикацию также прокомментировала биатлонистка Лариса Куклина.
«Рита-а-а-а!!! Какая же ты молодец 🤩 Поздравляю вашу большую семью с очередным рождением счастья! Здоровья вам крепчайшего и будьте счастливы 🥰», – написала Куклина.
Васильевой 33 года, она чемпионка мира-2018 по летнему биатлону в смешанной эстафете. Также она побеждала в женской эстафете на этапе Кубка мира-2018/19 в Оберхофе. Спортсменка завершила карьеру в апреле 2022-го.
Фото: страница Маргариты Васильевой.