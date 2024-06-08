«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Маргарита Васильева Биатлон

У биатлонистки Маргариты Васильевой родился третий ребенок.

Девочка родилась 5 июня и получила имя Кира. Спортсменка уже воспитывает 11-летнего сына Сергея и годовалую дочь Дарью.

«В мой день рождения на свет появилась еще одна моя маленькая девочка ❤️

Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью», – написала Васильева в соцсети.

Публикацию также прокомментировала биатлонистка Лариса Куклина.

«Рита-а-а-а!!! Какая же ты молодец 🤩 Поздравляю вашу большую семью с очередным рождением счастья! Здоровья вам крепчайшего и будьте счастливы 🥰», – написала Куклина.

Васильевой 33 года, она чемпионка мира-2018 по летнему биатлону в смешанной эстафете. Также она побеждала в женской эстафете на этапе Кубка мира-2018/19 в Оберхофе. Спортсменка завершила карьеру в апреле 2022-го.

Фото: страница Маргариты Васильевой.

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