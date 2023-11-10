«Можно уйти не тренировку и не вернуться. От красоты не замечаешь, как пролетает время». Куклина о сборе на Семинском перевале

Лариса Куклина рассказала о сборе на Семинском перевале.

«Погода шикарная, солнце яркое, настроение поднимается. Главное – тепло», – сказала российская биатлонистка в видео для сторис.

«Можно уйти не тренировку и не вернуться, от красоты не замечаешь, как пролетает время тренировки, и заканчивать не хочется», – позже написала Куклина.

Спортсменка готовится к сезону под руководством Юрия Каминского.