«Иду где-то над облаками». Куклина рассказала о походе на Эльбрус

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала фото с Эльбруса.

По словам спортсменки, она отправилась в пеший поход до высоты в 4000 м.

«Ходить одной в такую погоду, конечно, немножко страшновато. Снегопад валит, видимость очень-очень плохая, плюс следы очень быстро заметает. Но я вроде в яркой одежде иду, так что ничего. Нравится мне одной, понимаете. Можно подумать о своем.

Иду где-то над облаками. Остановилась пока что только один раз, когда раздевалась. Нелегкое это дело, я уже забыла, что это такое – так ходить. Тихо, спокойно. Красота!» – сказала Куклина для видео в сторис.

«Я всегда знаю, куда направить свою любовь и энергию... Обожаю горы», – написала она.

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