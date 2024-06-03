На биатлонной арене Холменколлена временно открыли стрельбище. Его закрывали в октябре из-за нарушений правил безопасности

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен стадион Холменколлен Холменколлен Биатлон

На биатлонной арене в Холменколлене временно открыли стрельбище.

Как пишет TV2, оно будет доступно для тренировок до сентября. Но затем снова закроется для возобновления технических работ.

В октябре 2023 года стрельбище было закрыто на неопределенный срок из-за нарушений правил безопасности, выявленных в ходе проверки. Норвежские спортсмены лишились возможности тренироваться здесь.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Туда же Лагрейд переехал, любитель пострелять в неожиданных местах. Так что скоро опять придётся закрывать.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий