На биатлонной арене Холменколлена временно открыли стрельбище. Его закрывали в октябре из-за нарушений правил безопасности

На биатлонной арене в Холменколлене временно открыли стрельбище.

Как пишет TV2, оно будет доступно для тренировок до сентября. Но затем снова закроется для возобновления технических работ.

В октябре 2023 года стрельбище было закрыто на неопределенный срок из-за нарушений правил безопасности, выявленных в ходе проверки. Норвежские спортсмены лишились возможности тренироваться здесь.