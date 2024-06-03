На биатлонной арене Холменколлена временно открыли стрельбище. Его закрывали в октябре из-за нарушений правил безопасности
На биатлонной арене в Холменколлене временно открыли стрельбище.
Как пишет TV2, оно будет доступно для тренировок до сентября. Но затем снова закроется для возобновления технических работ.
В октябре 2023 года стрельбище было закрыто на неопределенный срок из-за нарушений правил безопасности, выявленных в ходе проверки. Норвежские спортсмены лишились возможности тренироваться здесь.