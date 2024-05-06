Бабиков о подготовке тренеров: «Уверен, в Норвегии – специфика, когда все работают примерно в одном направлении. А у нас диапазон мнений, зачастую взаимоисключающих»

Биатлонист Антон Бабиков сравнил тренерскую специфику в России и Норвегии.

– С недавних пор поклонники стреляющих лыжников узнали, что в стране есть проблема с тренерами. Спортсмены вдруг взяли моду менять наставников, переходить от одного тренера к другому. В этом есть смысл?

– Ох… В России в тренерской деятельности сохраняется очень разное отношение к методике подготовки. Уверен, в той же Норвегии существует определенная специфика обучения тренеров, когда все работают примерно в одном направлении. А у нас огромный диапазон мнений по всем вопросам, зачастую даже взаимоисключающих.

В этом году мы начинали тренироваться отдельно от сборной – я, Логинов, Поварницын. Нам говорили, что нашего тренера нужно уволить за профнепригодность. Но в итоге команда неплохо выступает. И относительно сборной, где тренируется огромное количество спортсменов, мы не уступаем! Поэтому наш наставник заслуживает как минимум уважения.

Да, биатлонисты могут работать с разными тренерами. Но в любом случае ответственность за выступления несет спортсмен. Нельзя говорить, что «не знаю, почему я весь сезон плохо бегаю, если все установки тренера выполняю».

Если всю карьеру ты не можешь показать достойного результата, разве тренер виноват? Да, бывает, что смена наставника оказывается ошибкой, но очень часто это оказывается и правильным решением, – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года Бабиков.