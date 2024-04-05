Пак о Лиге клубного биатлона: «Не против этого турнира, но мы к нему отношения не имеем. Если начнем иметь, то все нарушения правил IBU коснутся нас»

Александр Пак заявил, что СБР не имеет отношения к Лиге клубного биатлона.

Первые соревнования Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), организованной Алексеем Нуждовым, прошли в ноябре прошлого года.

– В этом сезоне в середине ноября в Хантах проходил клубный турнир. СБР специально начнет новый сезон раньше, чтобы турнир Нуждова не состоялся?

– Почему мы начнем раньше? Тренеры попросили убрать один летний Кубок Содружества, мы его перенесли на зиму. Мы не видели расписание клубного турнира, когда составляли наш календарь.

– Вы не общались с Алексеем Нуждовым?

– Нет, я не общался. И я не очень понимаю, какое мы имеем к этому отношение, если это клубный турнир. Да и его устроители подчеркивают, что они вне юрисдикции СБР. Я не против этого турнира, но мы к нему отношения не имеем.

– Вы можете подружиться с той стороной и сделать общий календарь?

– Если мы сделаем единым календарь, то начнем иметь отношение к этой лиге. Значит, все нарушения правил IBU коснутся нас.

Мы не сжигаем мосты с IBU, рано или поздно мы к ним вернемся. Зачем нам нарушать правила? Мы члены IBU, хоть и временно отстраненные. Не думаю, что у нас может быть общий календарь.

– IBU спрашивал с вас за клубный турнир?

– Да, нам задавались вопросы, но мы объяснили, что не имеем отношения к этому. Клубный турнир заявлялся в СМИ очень громко с участием нескольких стран, и вопросы у IBU возникли до его начала, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?