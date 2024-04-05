Пак о Лиге клубного биатлона: «Не против этого турнира, но мы к нему отношения не имеем. Если начнем иметь, то все нарушения правил IBU коснутся нас»

Теги Союз биатлонистов России IBU Александр Пак Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Пак заявил, что СБР не имеет отношения к Лиге клубного биатлона.

Первые соревнования Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), организованной Алексеем Нуждовым, прошли в ноябре прошлого года. 

– В этом сезоне в середине ноября в Хантах проходил клубный турнир. СБР специально начнет новый сезон раньше, чтобы турнир Нуждова не состоялся?

– Почему мы начнем раньше? Тренеры попросили убрать один летний Кубок Содружества, мы его перенесли на зиму. Мы не видели расписание клубного турнира, когда составляли наш календарь.

– Вы не общались с Алексеем Нуждовым?

– Нет, я не общался. И я не очень понимаю, какое мы имеем к этому отношение, если это клубный турнир. Да и его устроители подчеркивают, что они вне юрисдикции СБР. Я не против этого турнира, но мы к нему отношения не имеем.

– Вы можете подружиться с той стороной и сделать общий календарь?

– Если мы сделаем единым календарь, то начнем иметь отношение к этой лиге. Значит, все нарушения правил IBU коснутся нас.

Мы не сжигаем мосты с IBU, рано или поздно мы к ним вернемся. Зачем нам нарушать правила? Мы члены IBU, хоть и временно отстраненные. Не думаю, что у нас может быть общий календарь.

– IBU спрашивал с вас за клубный турнир?

– Да, нам задавались вопросы, но мы объяснили, что не имеем отношения к этому. Клубный турнир заявлялся в СМИ очень громко с участием нескольких стран, и вопросы у IBU возникли до его начала, – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий