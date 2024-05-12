Даниил Усов: «Мотивация на россйских турнирах стала больше, хочется расти, догонять сильнейших. Но есть загвоздка – непонятно, когда откроют международную арену»

Теги сборная России Даниил Усов Биатлон

Даниил Усов заявил, что надеется на возвращение россиян на международную арену.

– Выступал ли ты по юниорам на международных турнирах?

– Да, я успел съездить на первенство мира по юниорам, правда, не зимнее, а летнее. Я отобрался на турнир после победы и серебра на турнире в Рыбинске. В итоге я в 2021 году поехал в Нове-Место.

Мне очень понравилось там. Я узнал, каково это – выступать на международной арене. Атмосфера там очень крутая. Тогда же, кстати, я впервые столкнулся с языковыми проблемами и понял, что нужно учить английский язык, ха-ха.

– Начал потом активно язык учить?

– Да. Но я занимался не с репетитором, не с учителем, а сам по приложению. Тогда было сильное желание, а сейчас я немного забросил это дело.

– С февраля 2022 года стало интереснее выступать на российских турнирах, потому что тут появились звезды нашего биатлона?

– Конечно, стало интереснее и сложнее. Соответственно, и мотивация стала больше, ведь все-таки хочется расти, догонять сильнейших.

Но есть и другая загвоздка. Когда ты дойдешь до уровня наших сильнейших сборников, у тебя все равно не будет возможности поехать на международную арену. Когда ее откроют – непонятно. Надеюсь, что все благополучно закончится и нам откроют доступ к международным стартам, – сказал биатлонист.

2 комментария
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Да, есть "загвоздка" небольшая. Мы тоже об этом думаем.
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Новый министр спорта все разрулит 100%🤣
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