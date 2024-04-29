Каминский о стрельбе Латыпова: «С одними ошибками он справлялся – другие появлялись. Ходил весь сезон по заколдованному кругу»

Юрий Каминский объяснил ошибки в стрельбе у биатлониста Эдуарда Латыпова.

– Проблемы в стрельбе у него носили хронический характер на протяжении всего сезона, особенно на решающих рубежах, где он не раз упускал победу или медаль. С чем это связываете?

– Очень много гонок у него было, когда на последнем рубеже, сделай он на один промах меньше, он бы их выиграл. Это было и в масс-стартах, и в индивидуалках, и в спринтах. У него высокая скорость, поэтому иногда он может позволить себе промазать.

Причины здесь разные. В ходе сезона они были связаны со стойкой, с изменениями в подгонке оружия, которые он делал по ходу сезона, хотя это надо было делать до сезона. Они были минимальные, но на стойку это сильно влияло. С одними ошибками он справлялся – другие появлялись. Так и ходил весь сезон по заколдованному кругу. Где-то было недостаточно работы и в подготовительном сезоне.

Так получилось, что он пропустил сбор в августе, когда у него родилась дочь. Там мы нарабатывали стабильность стрельбы на высокой интенсивности. Этот пропущенный этап ему не удалось компенсировать. Где-то были хронические ошибки, с которыми надо как-то справляться, – сказал старший тренер сборной России Каминский.