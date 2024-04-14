Логинов не планирует возвращаться на централизованную подготовку: «Мы с Бабиковым можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоем»
Александр Логинов ответил на вопрос о возвращении на централизованную подготовку.
– Хотелось спросить про письмо о приглашении в сборную.
– Мое мнение: надо сначала, чтобы закончился сначала сезон.
У меня ничего не поменялось. У меня есть коллега (Антон Бабиков). Если тренироваться, то у меня есть коллега. И мы можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоем, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».