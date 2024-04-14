Логинов не планирует возвращаться на централизованную подготовку: «Мы с Бабиковым можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоем»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Александр Логинов ответил на вопрос о возвращении на централизованную подготовку.

– Хотелось спросить про письмо о приглашении в сборную.

– Мое мнение: надо сначала, чтобы закончился сначала сезон.

У меня ничего не поменялось. У меня есть коллега (Антон Бабиков). Если тренироваться, то у меня есть коллега. И мы можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоем, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий
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Два возрастных спортсмена решили не занимать чьего-то места в сборной ? .Наверное, следующей весной ,оба, также дружно , заявят о завершении своих карьер..К этому всё идёт . Жалко , что из этих двоих - нельзя собрать одного ...И, почему уже три спортсмена не хотят тренироваться в сборной ? СБР куралесит ?
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