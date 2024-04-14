Бабиков о подготовке к следующему сезону: «В таких командах, которые существуют на данный момент, точно не буду тренироваться»

Антон Бабиков высказался о будущем «Союза трех биатлонистов».

– В спринте в Мурманске двое из вашей небольшой команды оказались в топ-6. Как будете дальше работать?

– Я очень рад за парней, что они в топ-6. У нас есть такая традиция, что мы все прибедняемся перед стартом. Но я понимал, что ребята очень хороши. Надеялся, что они покажут достойный уровень. Я, к сожалению, не поддержал команду. У нас не получилось в этом году в какой-нибудь гонке всем троим показать свой уровень. Все время по очереди. Но было очень много гонок, когда один из нас был в топ-6. Это говорит о том, что у нас достойная команда. Рад за ребят.

– Тем не менее Поварницын говорил, что думает уходить от такой подготовки.

– Не хочется говорить в день рождения человека про не лучшие его черты, но он любит сомневаться. Мы часто шутим на эту тему. В этом тоже есть какие-то свои плюсы, что он стремится быть лучшим всегда. Но все-таки где-то нужно переставать сомневаться и принимать однозначные решения.

Да, не во всем так легко тренироваться вне команды. Но для меня на весах то, что получаешь вне команды, и те минусы, когда тренируешься с командой, совершенно неравносильны. Я уже однозначно не буду в команде. По крайней мере, в таких командах, которые существуют на данный момент, точно не буду тренироваться.

– Обговаривали план действий на следующий сезон?

– По идее все так же. Даже если решит уйти в сборную, мы будем всегда его ждать, если захочет присоединиться к нам на какой-нибудь сбор или межсборье. Мы с (Логиновым) такие люди, которые спокойно реагируют на состав команды. Понятно, что за Поварницыным есть где потянуться. Но мы готовы быть хоть по одному, хоть по двое, хоть по трое. Чем больше, тем лучше.

– Кого-то еще принять к себе готовы? , например, не хочет тренироваться со сборной.

– Надеюсь, что команду сохранят. Считаю, что нельзя убирать такие коллективы. Можно привнести какие-то новшества, поговорив с тренерами и со спортсменами. Но избавляться от такой команды было бы абсолютно глупым решением.

Халили очень сильный спортсмен, очень своеобразный в плане того, что многие моменты по-своему видит. Если бы он захотел к нам присоединиться даже на какие-то отдельные сборы, мы были бы очень рады. Он совершенно не мальчик для битья, не рюкзак в плане тренировочного процесса, – сказал .